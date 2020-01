Kledingbedrijf FNG werkt samen met E5 Mode

Gepubliceerd op | Views: 279

MECHELEN (AFN) - Het Belgische kledingconcern FNG gaat een samenwerking aan met branchegenoot E5 Mode, maar heeft geen plannen om dat bedrijf over te nemen. Dat heeft FNG bekendgemaakt in een verklaring waarop al enkele dagen werd gewacht. Donderdag werd de handel in het aandeel in afwachting van de mededeling al stilgelegd.

E5 Mode werd eind vorig jaar overgenomen door voormalig FNG-manager Frédéric Helderweirt. Dat leidde tot speculaties dat hij een overname door FNG zou voorbereiden, maar het concern ontkent dat dus.

FNG en E5 Mode gaan wel samenwerken op het gebied van inkoop van kleding. Daardoor kan E5 Mode gebruik maken van gunstiger voorwaarden bij de inkoop van kleding in landen als Turkije, India en China. E5 Mode is niet de enige externe klant van het inkoopplatform van FNG, stelt de onderneming die een notering heeft aan de beurs in Amsterdam. Circa 15 procent van alle inkopen zou al voor externe partijen zijn.