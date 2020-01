'Exportvergunning ASML opgeschort na druk VS'

quote: Kaspersky schreef op 6 jan 2020 om 08:31:

Aan de andere kant is de omzet in China 10% van het geheel. Veel groeimogelijkheden als het wordt open gezet; op korte termijn relatief weinig impact op de totale afzet.



Voor de lange termijn zou het goed zijn dat er een vergunning komt en er groei komt in de export naar China.

Voor de lange termijn is er geen export meer. China gaat technologie ontrafelen en neemt markt over zoals ze dat met veel technologie doen. Algemene verwachting is dat ze over een paar jaar de VS voorbij streven met de technologische ontwikkeling. Maakindustrie hebben we al niet meer in Nederland, landbouw moet wijken voor natuur en technologie laten we over aan de Chinezen. Er blijft dan niet veel over. Drugshandel misschien.