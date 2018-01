KLM akkoord met meer concurrentie op New York

Gepubliceerd op | Views: 397 | Onderwerpen: luchtvaart

SCHIPHOL (AFN) - KLM heeft rechten voor starts en landingen op Schiphol afgestaan om meer concurrentie op de vliegroute naar New York mogelijk te maken. Dat is volgens de vliegmaatschappij gebeurd ,,in het kader van de Europese mededingingswetgeving''.

Daarmee reageert KLM op berichtgeving in het AD dat de Europese Commissie de maatschappij zou hebben gedwongen om deze zogenoemde slots (gereserveerde start- en landingstijden) af te staan.

Prijsvechter Norwegian Air vliegt daardoor met ingang van mei vier keer per week op en neer naar New York vanuit Amsterdam. De vluchten van Norwegian naar de Verenigde Staten leveren meer concurrentie op voor de zogenoemde Noord-Atlantische Joint Venture van KLM met Air France en Delta Airlines.

Norwegian biedt enkele reizen van Schiphol naar New York aan vanaf 180 euro. KLM rekent in mei rond de 400 euro voor retourvluchten.