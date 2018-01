Venezuela lanceert nieuwe cryptomunt

Gepubliceerd op | Views: 895

CARACAS (AFN) - Venezuela gaat 100 miljoen nieuwe digitale munten uitgeven, hoewel onzeker is of iemand wil investeren in 'petro'. Het land verkeert in een diepe economische crisis en de linkse regering geniet weinig geloofwaardigheid.

President Nicolas Maduro verraste vorige maand velen met de lancering van de cryptomunt, die wordt ondersteund met inkomsten uit olie-, gas-, goud- en diamantreserves. Met de munteenheid probeert Maduro een oplossing te vinden voor de Amerikaanse sancties, die zijn toegang tot internationale banken ernstig belemmeren.

Omdat de petro is gelinkt aan de olievoorraden, die deze week gemiddeld 59,07 dollar (47,44 euro) per vat waard zijn, zou de totale waarde van de digitale munteenheid goed zijn voor omgerekend 4,9 miljard euro.

Onduidelijk is echter hoe het mechanisme precies in elkaar steekt. Volgens de oppositie is de munt gedoemd te mislukken.