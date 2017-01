Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De winkelverkopen in de eurozone zijn in november met 0,4 procent gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde Europees statistiekbureau Eurostat vrijdag.

De afname volgde op een stijging met 1,4 procent in oktober en voldeed aan de verwachtingen van economen. Winkels in de eurolanden verkochten ondanks de daling op maandbasis 2,3 procent meer dan in november 2015.