Economisch vertrouwen in eurozone neemt toe

Europa

BRUSSEL (AFN) - Het vertrouwen onder consumenten en producenten in de eurozone is vorige maand verbeterd. Dat maakte de Europese Commissie vrijdag bekend.

De index waarmee de commissie het vertrouwen in de eurolanden meet, steeg in december van 106,6 naar 107,8. Daarmee ligt de graadmeter ruimschoots boven het langjarig gemiddelde, dat door een stand van 100 wordt weerspiegeld. Het vertrouwen groeide zowel in de industrie als onder dienstverleners. Daarnaast steeg het consumentenvertrouwen in de muntunie.

Nederland toonde na Frankrijk de sterkste verbetering onder de grotere economieën in het eurogebied. In Italië stabiliseerde het vertrouwen, terwijl de stemming in Spanje versomberde.