Tiffany daalde met wel 0,1 procent(!) na tegenvallende kwartaalcijfers. Ja ja, dat is de moeite van het vermelden waard, AFN, indrukwekkend!

En wat is het nut om een paar bedrijven te noemen die met cijfers kwamen, zonder daar verder iets over te zeggen? Nutteloze informatie, AFN. Wie bedenkt die onzin?