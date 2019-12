Trump dreigt NAVO-landen met heffingen

Jullie snappen het nog steeds niet hè, denk niet in strategie of weloverwogen beslissingen bij Trump, denk ook niet in links of rechts. Denk als een klein kind dat boos is. Hij is door een aantal leiders uitgelachen op een NAVO feestje en nu zit hij met een lipje achter Twitter, terwijl Barr en Gulliani zijn benen en rug masseren. Dit is zijn reactie.....