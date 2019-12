Trump heeft helemaal gelijk. Als het gaat om klimaatmaatregelen wil Nederland voorop lopen en ambities elke keer hoger stellen, maar als het om veiligheid gaat dan hoor je Nederland niet, en willen we ons nog niet eens aan de afspraken houden om 2% van het BBP per jaar aan defensie uit te geven. Bij internationale afspraken over klimaat (denk aan Parijs) willen we er continue een schepje bovenop doen. En dat allemaal onder een VVD premier. Hij voert gewoon de GroenLinks agenda uit. Het is een links-liberaal.