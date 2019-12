AEX houdt klein plusje over

Gepubliceerd op | Views: 540

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met een kleine plus de dag uitgegaan. Elders in Europa gingen de beurzen overwegend omlaag. Beleggers volgen met spanning de ontwikkelingen rond een mogelijke handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Ook een nieuwe stap in de impeachmentprocedure tegen president Donald Trump kreeg de aandacht.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent in de plus op 591,44 punten. De MidKap won eveneens 0,1 procent tot 879,54 punten. De beurs in Parijs stond een fractie hoger. De DAX in Frankfurt leverde 0,7 procent in na een onverwachte daling van de Duitse fabrieksorders in oktober. Londen daalde ook 0,7 procent.

Biotechnoloog Galapagos was koploper in de AEX met een winst van 2,3 procent. Maaltijdbestelsite Takeaway deed het bijna even goed en kreeg er 2,2 procent bij. Was- en levensmiddelenproducent Unilever sloot de rij met een verlies van 0,6 procent.

Moncler

SBM Offshore klom 2,1 procent bij de middelgrote bedrijven. De maritiem oliedienstverlener heeft contracten getekend voor de bouw van twee extra rompen voor productie- en opslagschepen (FPSO's).

In Parijs steeg Kering 0,4 procent. Het Franse luxemerk voert volgens persbureau Bloomberg overnamegesprekken met het Italiaanse Moncler, maker van onder meer prijzige donsjassen. Aan Moncler hangt momenteel een prijskaartje van 10 miljard euro. Het aandeel Moncler maakte een koerssprong van 6,5 procent in Milaan.

Glencore

Scandinavian Airlines (SAS) kelderde ruim 15 procent in Stockholm. De luchtvaartmaatschappij waarschuwde voor een groeivertraging in 2020. Glencore wordt verdacht van omkopingspraktijken. De Britse corruptiebestrijder Serious Fraud Office (SFO) is een onderzoek begonnen naar het Zwitsers-Britse mijnbouwconcern. Op de beurs in Londen daalde het aandeel Glencore 9 procent.

De euro noteerde op 1,1103 dollar tegen 1,1084 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen in afwachting van de uitkomsten van de vergadering van oliekartel OPEC licht omhoog. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 58,64 dollar. De prijs van Brentolie klom 0,8 procent tot 63,48 dollar per vat.