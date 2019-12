Hogere omzet supermarktketen Kroger

Gepubliceerd op | Views: 95

CINCINNATI (AFN) - De Amerikaanse supermarktketen Kroger heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet behaald. De omzet in het op 9 november afgesloten derde kwartaal van het gebroken boekjaar was 28 miljard dollar, tegen 27,8 miljard dollar een jaar eerder.

Op vergelijkbare basis steeg de omzet, exclusief brandstof, met 2,5 procent, met een toename van de online verkoop met 21 procent. De nettowinst bedroeg 263 miljoen dollar, tegen 317 miljoen dollar vorig jaar. Dat komt door de flinke investeringen die het bedrijf doet en afboekingen.

Kroger handhaafde zijn prognoses voor de vergelijkbare omzetgroei en winst in het gehele boekjaar en komend boekjaar.