EU weert cryptogeld zolang er geen wet is

Quote "Ook maken ze zich zorgen over misbruik van het virtuele systeem, zoals fraude, witwassen en financiering van terrorisme."

Terrorisme wordt gefinancierd met heroine of andere dope en fraude gebeurt ook bij gewone betaalmiddelen. Blijft over, 'witwassen' en dus kan er minder belasting worden geroofd.

De EU beerput, leuker kunnen we het niet maken....