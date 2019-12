Gepubliceerd op | Views: 63

GENÈVE (AFN) - De vraag naar vliegreizen is in oktober met 3,4 procent toegenomen. Dat meldde de brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA.

De toename was minder hoog dan in september, toen de vraag naar vliegreizen met 3,8 procent toenam. De capaciteit steeg in oktober met 2,2 procent op jaarbasis. De bezettingsgraad was 82 procent, 0,9 procentpunt hoger dan een een jaar eerder.

IATA-directeur Alexandre de Juniac spreekt van aanhoudende druk op de groei. Die ligt al een poos onder het langjarige gemiddelde, wat De Juniac wijt aan afnemende economische groei en verminderd ondernemersvertrouwen. Dat de luchtvaart efficiënter vliegtuigen inzet, vindt hij een positief punt.