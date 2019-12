Beurzen winnen opnieuw terrein

Gepubliceerd op | Views: 314

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen wisten donderdag opnieuw terrein te winnen na de sterke opleving een dag eerder. Beleggers hielden vooral de ontwikkelingen aan het Amerikaans-Chinese handelsfront in de gaten. Peking en Washington hebben tot 15 december om een gedeeltelijk akkoord te bereiken. Op die datum vervalt de deadline voor een nieuwe ronde aan Amerikaanse invoerheffingen op Chinese goederen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent in de plus op 595,30 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 885,74 punten. De beurs in Parijs won 0,7 procent en Londen stond een fractie hoger. De DAX in Frankfurt klom 0,3 procent na een onverwachte daling van de Duitse fabrieksorders in oktober.

Staalconcern ArcelorMittal was koploper in de AEX met een winst van 2,7 procent. Maaltijdbestelsite Takeaway volgde met een plus van 2,3 procent. Informatieleverancier RELX sloot de rij met een verlies van 0,3 procent.

Fugro

In de MidKap prijkte bodemonderzoeker Fugro bovenaan met een plus van ruim 6 procent. SBM Offshore klom 2,4 procent. De maritiem oliedienstverlener heeft contracten getekend voor de bouw van twee extra rompen voor productie- en opslagschepen (FPSO's). Grootste daler was luchtvaartcombinatie Air France-KLM met een min van 0,4 procent.

In Parijs steeg Kering 1,2 procent. Het Franse luxemerk voert volgens persbureau Bloomberg overnamegesprekken met het Italiaanse Moncler, maker van onder meer ski-uitrustingen. Aan Moncler hangt momenteel een prijskaartje van 10 miljard euro. Het aandeel Moncler maakte een koerssprong van bijna 10 procent in Milaan.

Koersen

Scandinavian Airlines (SAS) kelderde 16 procent in Stockholm. De Zweedse luchtvaartmaatschappij boekte in het vierde kwartaal meer omzet dan verwacht, maar waarschuwde voor een groeivertraging in 2020.

De euro noteerde op 1,1087 dollar tegen 1,1084 dollar een dag eerder. De olieprijzen lieten weinig beweging zien in afwachting van de uitkomsten van de vergadering van oliekartel OPEC. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 58,33 dollar. De prijs van Brentolie klom 0,2 procent tot 63,11 dollar per vat.