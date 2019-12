'Oplossing in corruptiezaak Ericsson nabij'

Gepubliceerd op | Views: 300

STOCKHOLM (AFN) - Het Zweedse Ericsson lijkt dicht bij een schikking in een omvangrijke Amerikaanse corruptiezaak. Een overeenkomst wordt waarschijnlijk deze of volgende week aangekondigd, meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. De Amerikaanse justitie verdenkt de maker van netwerkapparatuur van ongeoorloofde handelspraktijken in zes landen, waaronder China.

Ook beurstoezichthouder Securities & Exchange Commission (SEC) is betrokken bij de zaak. Als er wordt geschikt, zullen alle lopende onderzoeken worden gestopt, zo klinkt het. Ericsson kon de geruchten niet bevestigen maar herhaalde dat de eerder al opzij gelegde 1 miljard euro voldoende moet zijn voor de corruptiezaak. De Amerikaanse autoriteiten waren niet beschikbaar voor commentaar.

In 2013 maakte Ericsson al bekend dat het Amerikaanse onderzoek te maken heeft met betalingen in de jaren negentig voor het binnenhalen van contracten. Op de precieze details van de verdenkingen ging Ericsson niet in.