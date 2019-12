'Aedifica betaalt hoge prijs voor Hoivatilat'

Gepubliceerd op | Views: 433

AMSTERDAM (AFN) - De strategische aankoop van het Finse Hoivatilat door Aedifica komt met een hoge prijs voor de huidige aandeelhouders van de woonzorgvastgoedgroep. Dat constateren analisten van KBC Securities.

Aedifica verhoogde zijn bod van 14,75 euro per aandeel naar 16,00 euro per aandeel. De kenners van de Belgische bank noemden de eerste prijs per aandeel al "best fair", na kritiek op het bod van enkele beleggers. Nu is de waarde dus nog verder toegenomen.

De aanbiedingsperiode loopt tot 3 januari volgend jaar. Verschillende grote aandeelhouders hebben hun stukken al toegezegd. Die vertegenwoordigen bijna 49 procent van alle uitstaande aandelen. Het bod zal gestand worden gedaan bij de verwerving van minimaal 50 procent en de KBC-kenners rekenen er wel op dat dit zal lukken.

KBC hanteert een buy-advies op Aedifica. Het aandeel Aedifica stond donderdag omstreeks 09.15 uur vlak op 110,60 euro.