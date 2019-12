EasyJet en Just Eat in de FTSE 100-index

Gepubliceerd op | Views: 7 | Onderwerpen: luchtvaart

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Budgetluchtvaartmaatschappij easyJet en maaltijdbestelbedrijf Just Eat krijgen een notering in de FTSE 100, de belangrijkste Britse beursgraadmeter. FTSE Russell, de samensteller van de index voor de Londense beurs, heeft dat bevestigd.

EasyJet had een moeilijk eerste halfjaar toen het bedrijf met een voorzichtige vooruitblik kwam. Ook had de prijsvechter, net als concurrenten, last van zwakkere vraag naar vliegreizen vanwege brexitonzekerheid. Door de koersdaling die volgde degradeerde het bedrijf naar de FTSE 250. De laatste maanden herstelde easyJet zich weer. Het bedrijf profiteerde van stakingen bij concurrenten als British Airways en Ryanair.

Just Eat is momenteel het middelpunt van een overnamestrijd, waarbij zowel maaltijdbestelbedrijf Takeaway als techinvesteerder Prosus de onderneming in handen willen krijgen.

Verzekeraar Hiscox en gouddelver Fresnillo degraderen naar de FTSE 250. Hiscox was slechts een jaar genoteerd in de FTSE 100 en Fresnillo sinds maart 2009. De veranderingen worden na afloop van de handelsdag op vrijdag 20 december effectief.