Novartis heeft pijplijn aan 'blockbusters'

Gepubliceerd op | Views: 700

BASEL (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De Zwitserse farmaceut Novartis verwacht dat het op lange termijn zal blijven groeien, met een flinke pijplijn aan potentiële 'blockbuster'-medicijnen. Dat kondigde het concern aan in aanloop naar zijn beleggersdag.

Topman Vas Narasimhan heeft het in een verklaring over meer dan 25 mogelijke stermedicijnen die een jaaromzet van meer dan 1 miljard dollar kunnen bereiken. Daarnaast wil het tussen 2020 en 2022 meer dan tachtig goedkeuringsaanvragen voor geneesmiddelen indienen bij toezichthouders in de Verenigde Staten, Europa, Japan en China.