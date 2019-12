'Kleine openingswinst voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 1.019

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal donderdag naar verwachting met een kleine winst openen. Ook de andere Europese beurzen lijken iets hoger te beginnen. Beleggers doen het rustig aan na de sterke opleving van een dag eerder en houden vooral de verdere ontwikkelingen aan het Amerikaans-Chinese handelsfront in de gaten.

Ook gaat de aandacht uit naar de vergadering van de OPEC in Wenen, die donderdag en vrijdag wordt gehouden. Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten waaronder Rusland overwegen naar verluidt verdere productiebeperkingen om daarmee de olieprijzen te stutten. Op macro-economisch vlak bleken de Duitse fabrieksorders in oktober onverwacht gedaald.

Beursuitbater Euronext kondigde aan zijn activiteiten uit te breiden naar de energiehandel. Het bedrijf achter de aandelenbeurzen in onder andere Amsterdam, Parijs en Brussel neemt een belang van 66 procent in Nord Pool. Deze in Oslo gevestigde onderneming faciliteert handel in elektriciteit in veertien landen in Europa.

SBM

Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore heeft contracten getekend voor de bouw van twee extra rompen (hulls) voor productie- en opslagschepen (FPSO's). Die rompen worden gebouwd onder het Fast4Ward-programma, waarbij FPSO's met grotere productiecapaciteit relatief snel kunnen worden gebouwd. Er werden geen financiële details gemeld.

In Parijs staat Kering in de schijnwerpers. Het Franse luxemerk zou volgens persbureau Bloomberg overnamegesprekken voeren met het Italiaanse Moncler, maker van onder meer ski-uitrustingen. Aan Moncler hangt momenteel een prijskaartje van 10 miljard euro.

Stimuleringspakket Japan

De Aziatische aandelenbeurzen gingen donderdag overwegend vooruit. De Nikkei in Tokio sloot 0,7 procent hoger na aankondiging van een omvangrijk stimuleringspakket van de Japanse overheid om de kwakkelende economie aan te jagen. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde 0,7 procent hoger. In India hield de centrale bank de rente onverwacht ongewijzigd op 5,15 procent. Economen hadden gerekend op een verlaging.

De Europese beurzen sloten woensdag hoger. De AEX-index steeg 1,4 procent tot 590,99 punten en de MidKap won 1,3 procent tot 878,62 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 1,3 procent aan. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 27.649,78 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent en techbeurs Nasdaq won 0,5 procent.

De euro was 1,1081 dollar waard tegen 1,1084 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 58,24 dollar. De prijs van Brentolie daalde 0,2 procent tot 62,90 dollar per vat.