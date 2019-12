Gepubliceerd op | Views: 546 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De fabrieksorders in Duitsland zijn in oktober met 0,4 procent gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse federale statistiekbureau. Economen hadden in doorsnee juist op een stijging met 0,4 procent gerekend.

In september gingen de orders voor Duitse fabrieken nog met een herziene 1,5 procent omhoog. Eerder ging het om een stijging met 1,3 procent. Op jaarbasis krompen de Duitse fabrieksorders met 5,5 procent, na een afname met een herziene 5 procent een maand eerder.

Volgens het statistiekbureau was op maandbasis sprake van een behoorlijk zwakkere binnenlandse vraag. De buitenlandse vraag steeg wel, dankzij meer orders vanuit landen in de eurozone. Vanuit de rest van de wereld daalden de bestellingen.

ING-econoom Carsten Brzeski schrijft in een reactie dat de daling van de orderportefeuille in de Duitse industrie aanhoudt en dat 2019 waarschijnlijk het tweede jaar zal worden met een zwakkere instroom van nieuwe bestellingen. De industrie in de grootste economie van Europa heeft te kampen met tegenwind van de wereldwijde handelsspanningen, de afzwakkende economie, problemen in de autosector en onzekerheid rond de brexit.