Gepubliceerd op | Views: 313

ETTEN-LEUR (AFN) - De producent van aluminium ladders voor de doe-het-zelfmarkt Alumexx verwacht dat de omzet in de tweede helft van dit jaar licht hoger zal uitvallen dan in de eerste helft. Dat meldde Alumexx in een tussentijds handelsbericht.

In september kwam Alumexx met een update over de eerste jaarhelft. In de eerste zes maanden van dit jaar bedroeg de omzet 763.000 euro. De verwachte jaaromzet zal echter wel achterblijven bij de inschatting van de jaaromzet zoals vermeld in het Informatie Memorandum van november 2017, aldus Alumexx.

Het bedrijf liet verder weten al enige tijd met interesse naar overnamekandidaten te kijken, die direct bijdragen aan omzet en resultaat en strategisch een meerwaarde hebben. Volgens topman Jeroen van den Heuvel zijn meerdere oriënterende gesprekken gevoerd met kandidaten, nog zonder concreet resultaat. Alumexx gaat hier volgend jaar mee door.