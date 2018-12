'Elektronicabouwer Pegatron naar Indonesië'

Gepubliceerd op | Views: 282

TAIPEI (AFN) - De Taiwanese elektronicabouwer Pegatron opent in de komende zes maanden een fabriek in Indonesië. Dat schrijft de Japanse zakenkrant Nikkei Asian Review op basis van ingewijden. In de fabriek wil het bedrijf, dat ook een belangrijke bouwer van iPhones is, onder meer settopboxen en andere slimme apparaten in elkaar gaan zetten.

Pegatron heeft nu nog veel van zijn fabrieken in China. Door de handelsoorlog die de Amerikaanse president Donald Trump met dat land uitvecht, nemen de kosten voor Chinese producten voor Amerikaanse klanten fors toe. Ook de stijgende lonen en personeelstekorten in China zitten elektronicamakers al enige tijd dwars. Behalve naar Indonesië kijkt Pegatron daarom ook naar het noorden van Vietnam.

Pegatron is niet het enige bedrijf dat kijkt fabrieken buiten China op het oog heeft. Branchegenoten als Wistron, Foxconn, Inventec en Compal hebben al enige tijd fabrieken elders in Zuidoost-Azië, maar willen meer productie vanuit China daarheen verplaatsen.