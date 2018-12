Atrium herfinanciert Pools winkelcentrum

Gepubliceerd op | Views: 238

JERSEY (AFN) - Atrium European Real Estate heeft het in oktober aangekochte Wars Sawa Junior winkelcentrum in Warschau geherfinancierd. Voor die aankoop had het vastgoedfonds destijds een overbruggingslening afgesloten.

Atrium heeft nu een nieuwe lening van 170 miljoen euro afgesloten met een looptijd van acht jaar, die het eerdere overbruggingskrediet vervangt. Door de nieuwe lening is de gemiddelde looptijd van de schulden van Atrium opgelopen tot 5,5 jaar. Het gemiddeld te betalen rentepercentage daalde echter.