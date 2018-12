'Openingsverlies voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 3.448

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal woensdag waarschijnlijk lager beginnen. Ook elders in Europa lijken de beurzen met verliezen te openen. Beleggers verwerken de verkoopgolf op Wall Street, door aanwakkerende zorgen over de economische omstandigheden.

De Amerikaanse beurzen blijven woensdag overigens dicht vanwege de begrafenis van oud-president George H.W. Bush. De verklaring die voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve (Fed) woensdag in het Amerikaanse Congres zou afgeven over de economische vooruitzichten is uitgesteld. De publicatie van het zogenoemde Beige Book van de Fed gaat wel door. De meeste andere belangrijke macro-economische cijfers zijn verschoven naar donderdag.

Op het Damrak staat ING in het nieuws. De bank wil Tanate Phutrakul aanstellen als de nieuwe financieel directeur. Hij wordt de opvolger van Koos Timmermans wiens positie onhoudbaar was geworden na het witwasschandaal. Phutrakul, afkomstig uit Thailand, werkt al sinds 1998 voor ING.

Akkoord

De vakbonden hebben een cao-akkoord bereikt met Signify. Onderdeel van de overeenkomst is een loonsverhoging van 3,5 procent per 1 januari. Op 1 juni komt daar nog eens 1 procent bij. Het onderhandelingsakkoord moet nog wel worden goedgekeurd door de leden.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager. De AEX-index hield het verlies beperkt tot 0,1 procent op 523,23 punten. De MidKap raakte 2,3 procent kwijt tot 689,37 punten. Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 1,1 procent in. Wall Street ging onderuit. De Dow-Jonesindex sloot 3,1 procent lager op 25.027,07 punten. De S&P 500 zakte 3,2 procent en techgraadmeter Nasdaq kelderde 3,8 procent.

De euro was 1,1329 dollar waard, tegen 1,1348 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,5 procent tot 52,44 dollar. Brentolie werd 1,5 procent goedkoper op 61,14 dollar per vat.