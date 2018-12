Nikkei sluit opnieuw lager

Gepubliceerd op | Views: 377

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is woensdag opnieuw lager gesloten. Beleggers verwerkten de verkoopgolf op Wall Street. Vooral de banken moesten het ontgelden door de zorgen over de dalende Amerikaanse obligatierentes. Ook staken de zorgen over een vertraging van de wereldeconomie en de groei van de bedrijfswinsten de kop weer op.

De Nikkei-index in Tokio eindigde uiteindelijk 0,5 procent in de min op 21.919,33 punten. De Japanse financiële instellingen, die veel Amerikaanse obligaties bezitten, werden van de hand gedaan. Verzekeraar Dai-ichi Life verloor 3,2 procent en de bank Mitsubishi UFJ Financial Group daalde 0,9 procent. Ook de Japanse exportbedrijven zoals automaker Honda (min 2,4 procent) en chiptester Advantest (min 4,6 procent) stonden onder druk.

De andere belangrijke beursgraadmeters in het Verre Oosten gingen eveneens omlaag. De beurs in Shanghai zakte 0,7 procent en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,8 procent lager. De Kospi in Seoul leverde 0,8 procent in en de All Ordinaries in Sydney ging met een verlies van 0,8 procent de dag uit.