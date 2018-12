Hoorde dit op de radio vanmorgen. Wat wordt hier nu gemeld ? Dat er een rendementsheffing mag plaatsvinden op kapitaal wat in AEX fondsen / vastgoed is belegd ? En geldt dat dan dus omgekeerd NIET voor niet AEX fondsen, of welk eender belegging anders dan AEX fondsen / vastgoed ? Is die rendementsheffing er nu dan niet ? Naar mijn weten vallen al mijn beleggingen onder box3, en betaal ik daar braaf rendementsheffing over.