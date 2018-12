'Aangifte tegen banken om witwassen'

Gepubliceerd op | Views: 572 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Een Amerikaanse zakenman heeft aangifte gedaan tegen Nederlandse banken en bedrijven wegens witwassen van crimineel geld, blijkt uit onderzoek van Zembla en dagblad NRC. Volgens de zakenman, Bill Browder, zijn Nederlandse banken en ook een aantal Nederlandse bedrijven betrokken bij het witwassen van ruim 8 miljoen euro afkomstig uit de Magnitski-zaak.

Een deel van dat geld is volgens Browder in Nederland opgedoken. Browder leidt sinds de dood van Magnitski een zoektocht naar de gestolen miljoenen. Hij wil dat iedereen die profiteert van de misdaad waarbij Magnitski is vermoord voor de rechter komt.

Sergei Magnitski was een Russische advocaat die werkte voor Browder. Hij kwam in 2009 in gevangenschap om het leven nadat hij een grootscheepse belastingfraude aan het licht had gebracht, waarbij Russische politie-officieren en belastingambtenaren betrokken waren.

Het witwassen vond plaats via het filiaal van Danske Bank in Estland. Een groot aantal witwasbedrijven uit belastingparadijzen als Belize en de Britse Maagdeneilanden had daar rekeningen. Het Openbaar Ministerie laat aan NRC en Zembla weten de aangifte, die al dateert uit 2017 maar nog niet eerder openbaar werd, te bestuderen. De banken die naar voren komen bij het onderzoek zijn ING, ABN AMRO en Rabobank. Die wilden tegen de krant en Zembla niet reageren.