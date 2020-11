Reisbedrijf Booking blijft zuchten onder coronacrisis

NORWALK (AFN) - Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer de Nederlandse hotelboekingswebsite Booking.com, heeft ook de afgelopen maanden veel last gehad van de coronacrisis. Door de virusuitbraak boekten veel minder mensen een overnachting, huurauto of vliegtickets via de diensten van het bedrijf.

De boekingen gingen in het derde kwartaal op jaarbasis met 47 procent omlaag tot een waarde van 13,4 miljard dollar. De omzet nam met 48 procent af tot 2,3 miljard dollar. In het tweede kwartaal was de impact van de coronacrisis nog wel veel groter door het massale wegblijven van reizigers door de lockdownmaatregelen. Topman Glenn Fogel zei dan ook dat de cijfers positiever zijn, maar hij is wel op zijn hoede door het stijgende aantal coronabesmettingen en nieuwe lockdowns in veel landen.

Booking zette een nettowinst van 801 miljoen dollar in de boeken. Dat was vooral te danken aan een waardestijging van 730 miljoen dollar van aandelen die het bedrijf bezit. Daar stonden namelijk wel afschrijvingen tegenover. Vorig jaar was er een nettowinst van bijna 2 miljard dollar.

Vanwege de coronacrisis grijpt het bedrijf stevig in bij Booking.com. In augustus werd bekend dat het reisconcern een kwart van de ruim 17.000 werknemers wereldwijd gaat ontslaan. Van hen werken er ongeveer 5500 in Amsterdam. Er werden geen details gemeld in het cijferbericht over deze herstructureringsplannen.