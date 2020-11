Opnieuw stevige koerswinsten op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag opnieuw flink in de plus gesloten. Daarmee werd de rally van de afgelopen dagen voortgezet, ondanks onzekerheid over de verkiezingsuitslag in de Verenigde Staten. Verder verwerkten beleggers op Wall Street het rentebesluit van de Federal Reserve. Chipmaker Qualcomm en autoconcern General Motors (GM) werden beloond voor goede kwartaalresultaten.

De Dow-Jonesindex eindigde 2 procent in de plus op 28.405,84 punten. De brede S&P 500 steeg 2 procent tot 3510,45 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 2,6 procent tot 12.078,07 punten.

De verkiezingen in de VS zijn nog altijd niet beslist. Een aantal belangrijke staten is nog aan het tellen, maar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden lijkt de beste kans te hebben om verkozen te worden. Mogelijk komt donderdag een beslissing, al zal een zege voor Biden vrijwel zeker door de huidige president Donald Trump worden aangevochten.

Fed

De Fed laat zijn monetair beleid vooralsnog onveranderd en belooft opnieuw alle mogelijke middelen te gebruiken om de economie door de coronacrisis te loodsen. Er was al verwacht dat er geen wijzigingen zouden komen, mede vanwege de verkiezingen. Voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse koepel van centrale banken zei in een toelichting op het rentebesluit dat de economische vooruitzichten onzeker blijven en dat het stijgende aantal coronabesmettingen zorgwekkend is.

Op macro-economisch gebied viel op dat het aantal steunaanvragen nauwelijks meer gedaald is. Dat kan erop duiden dat het herstel van de Amerikaanse economie begint te vertragen.

GM

Qualcomm zag de omzet en winst flink stijgen en is ook optimistisch over het lopende kwartaal, mede door de verdere uitrol van 5G-technologie en steeds meer verkoop van smartphones die van dat snelle netwerk gebruik kunnen maken. Het aandeel sprong bijna 13 procent omhoog.

GM verraste met relatief sterke cijfers en kreeg er 5,5 procent bij. Met name de verkoop van pick-ups en SUV's liep goed.

Alibaba

Het Chinese webwinkelbedrijf Alibaba (plus 6,3 procent) zag zijn omzet toenemen, maar boekte wel een lagere winst. Verder maakte het bedrijf al resultaten bekend van een paar vroege extra dagen van aanbiedingen vooruitlopend op zijn koopjesfestijn Singles Day.

De euro was 1,1830 dollar waard, tegen 1,1813 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent minder op 38,51 dollar. Brentolie zakte 1,2 procent in prijs tot 40,71 dollar per vat.