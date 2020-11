Shell gaat raffinaderij in Louisiana sluiten

CONVENT (AFN/RTR) - Shell gaat zijn raffinaderij in Convent in de Amerikaanse staat Louisiana sluiten. In juli kondigde de olie- en gasproducent aan de raffinaderij te willen verkopen en de interesse in de markt te peilen, maar is er geen koper gevonden. Door de coronacrisis staat de vraag naar brandstof onder druk.

De raffinaderij is goed voor meer dan 211.000 vaten per dag. Shell zegt dat het besluit voor sluiting samenhangt met de strategie om te investeren in kernlocaties. Er werken ongeveer zevenhonderd mensen bij de raffinaderij in Convent.