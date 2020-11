Wall Street gaat opnieuw flink omhoog

Gelukkig is het vandaag niet alleen wall street die schittert,mijn vrouw heeft ook een lekker taartje gebakken, want ook wij hadden vandaag duidelijk iets te vieren; de chipjes drukten het gaspedaal heel stevig in, bijna +4% en de bleeder van vorige week;post nl deed er nog een schepje bovenop+4,6%, dat komt door de verkoop van hun vastgoed, met die centen gaan ze stevig digitaliseren,zie je die chiplampjes van asmi/l en besi al groen knipperen, bovendien zullen de verscherpte lock down maatregelen, voorlopig voor de langste file meldingen bij de pakket sorteer centra gaan zorgen,na regen lijkt er weer behoorlijk zonneschijn gaan komen, zelfs mijn metaaltje;aperam deelt in deze positieve pret!!