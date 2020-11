IMCD neemt activiteiten over van Peak International

ROTTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD gaat de farmaceutische activiteiten van Peak International overnemen. Een overnamebedrag is niet bekendgemaakt. De activiteiten die IMCD gaat overnemen waren in 2019 goed voor een omzet van 5,8 miljoen euro.

Peak International is een Nederlandse distributeur die ook internationaal actief is in de Benelux, Duitsland, Vietnam en Israël. "Met deze overname breidt IMCD zijn activiteiten op het gebied van actieve farmaceutische ingrediënten uit, voornamelijk in de Benelux en Vietnam", zegt Lodewijk Mellema, directeur van IMCD Benelux.