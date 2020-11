PostNL rondt grote vastgoeddeal af

quote: MartijnN1932 schreef op 5 november 2020 18:30:

Probeer na die 10 jaar maar eens een goede plek te vinden voor een distibutie centrum voor minder dan wat ze nu vergoed krijgen - de reeds betaalde huur



Op lange termijn is dit een negatieve deal..

na die 10 jaar gaat de huur significant omhoog en heeft het direct effect op het operationele resultaat.

Over 10 jaar hebben we wellicht allemaal een nachtkluis in de buurt of aan het huis en kan PostNL af met 1 superdistributiecentrum in de polder. De toekomst is anders dan je denkt.