BAM aan de slag met rijkswegen Oost-Nederland

BUNNIK (AFN) - Bouwonderneming BAM gaat groot onderhoud plegen aan een zevental rijkswegen in het oosten van Nederland. Volgens BAM is met het project, verdeeld over twee percelen, ruim 45 miljoen euro gemoeid.

BAM Infra wordt in 2021 en 2022 verantwoordelijk voor het onderhoud van de rijkswegen A12, A15, A50, N18, A35/N35, N36 en N48. De werkzaamheden omvatten asfalt- en constructieonderhoud en werkzaamheden aan viaducten, geleiderails en geluidsschermen.

Ook voert BAM faunamaatregelen uit en verzorgt de veilige inrichting van bermen. Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, waarbij in het bijzonder naar duurzaamheid werd gekeken.