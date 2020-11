'Bytedance wil financiering, mikt op 180 miljard beurswaarde'

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - ByteDance, eigenaar van filmpjesapp TikTok, is in gesprek om 2 miljard dollar op te halen bij investeerders voordat het Chinese technologieconcern een aantal van zijn bedrijven in HongKong naar de beurs brengt. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Volgens de bronnen zou Bytedance daarmee zo'n 180 miljard dollar waard zijn.

Bytedance zou vervolgens Douyin, de Chinese versie van TikTok, en nieuwswebsite Toutiao naar de beurs brengen. TikTok ligt al enige tijd zwaar onder vuur in de Verenigde Staten. De Amerikaanse overheid probeerde eerder ook al beperkingen op te leggen aan het gebruik van de app in het land. In de praktijk kwam dat neer op het stilleggen van de app, en daarom zette een Amerikaanse federale rechter een streep door de restricties.

Volgens de regering-Trump slaat TikTok te veel gegevens op, die via ByteDance bij de Chinese overheid terecht komen. De president eiste daarom ook al dat de Amerikaanse activiteiten van TikTok aan een bedrijf in de VS worden verkocht. In september ging hij akkoord met een deal tussen ByteDance, Oracle en Walmart waarbij de Amerikaanse activiteiten van TikTok in een nieuw bedrijf worden ondergebracht.