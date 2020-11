'Winst van Sif valt tegen'

AMSTERDAM (AFN) - Funderingsspecialist Sif heeft opnieuw niet aan de verwachtingen van ING-analisten voor zijn bedrijfsresultaat (ebitda) voldaan. De analisten van de bank wijzen erop dat die winst al tien kwartalen op rij tegenvalt.

Deze keer had dat volgens de marktkenners te maken met wat tegenvallers bij de voorbereiding voor de productie voor windpark Hollandse Kust Zuid. Sif is van plan de productie op te voeren met extra zaterdagdiensten en daardoor komt de ebitdawinst aan het einde van het jaar volgens het bedrijf uit rond het niveau van vorig jaar. ING is wat voorzichtiger en wijst erop dat die zaterdagdiensten duurder zijn en dat nieuwe problemen zand in de raderen kan betekenen.

ING heeft een hold-advies voor Sif met een koersdoel van 9 euro. Het aandeel Sif stond donderdag rond 11.35 uur 4,6 procent hoger op 16 euro.