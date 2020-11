Winkelverkopen in eurozone daalden in september

LUXEMBURG (AFN) - De winkelverkopen in de eurozone zijn in september gedaald in vergelijking met augustus. Toen was nog sprake van een stijging. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat namen de verkopen met 2 procent af.

Economen rekenden in doorsnee al op een daling van de detailhandelsverkopen, maar dan met 1,5 procent. In augustus waren de verkopen met een bijgestelde 4,2 procent gestegen, waar eerder een toename van 4,4 procent was gemeld. In de gehele Europese Unie daalden de verkopen van winkeliers vorige maand met 1,7 procent, na een toename met 3,6 procent in de voorgaande maand.

Volgens Eurostat nam de verkoop van levens- en genotmiddelen af. Ook de verkoop van zogeheten non-food producten, artikelen in supermarkten die geen levensmiddelen zijn zoals bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen en toiletpapier, ging omlaag, net als die van brandstoffen.