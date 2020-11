'Zorgen over balans BAM blijven bestaan'

AMSTERDAM (AFN) - Bouwer BAM is met solide resultaten over het derde kwartaal naar buiten gekomen. Evengoed wist het bedrijf de zorgen die bestaan over de balans niet weg te nemen. Dat concluderen kenners van ING in een reactie op de kwartaalupdate.

Qua operationeel resultaat presteerde BAM met een plus van 51,7 miljoen euro veel beter dan de 26,5 miljoen euro waar door ING op werd gerekend. Ondanks de verbeterde prestaties bij onder meer Infra in Nederland en de vastgoedtak in Duitsland, is er volgens ING meer nodig om te spreken van structureel herstel.

"Een zwaluw, maakt nog geen zomer", aldus ING. Ze wijzen daarbij ook op de problemen van de afgelopen jaren bij de bouwer. Die zijn niet zomaar in een klap opgelost.

ING hield al rekening met een positieve koersreactie als gevolg van de cijfers. Maar de bank blijft voorzichtig en houdt daarom vast aan zijn hold-advies met een koersdoel van 1,30 euro. Het aandeel BAM noteerde donderdag na ruim een uur handelen 5,1 procent hoger op 1,25 euro.