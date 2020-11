AstraZeneca op koers met publicatie testresultaten coronamiddel

Op Koers?Lees dit eens van CNBC over de vertraging bij AstraZeneca:The news spurred hopes that a vaccine could be available by the end of the year, although the drugmaker has already missed a target to deliver 30 million doses (part of a deal for 100 million doses agreed with the British government in May) of a Covid-19 vaccine to the U.K. by September.In June, several European nations signed a deal with AstraZeneca for up to 400 million doses of the vaccine with the first batch of doses expected by the end of the year.Met fase 3 data gereed einde van het jaar en mist deze werking aantoont kost het nog veel tijd voor het vaccin er echt is. Hugo en de expert Levi (betrokken bij het onderzoek !!!!) zitten er dus helemaal naast. November gereed zeiden ze. Ook teon zei ik al dat de NRC juist melding maakte van "te weinig besmettingen om genoeg data te vergaren".