Lufthansa heeft last van nieuwe lockdowns in Europa

KEULEN (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse vliegtuigmaatschappij Lufthansa heeft nog altijd last van de coronacrisis. De vliegmaatschappij denkt dat het de huidige capaciteit moet verdubbelen als het de verliezen door de pandemie wil beperken, meldt het bedrijf in een handelsbericht. Een toenemend aantal Europese landen stelt weer lockdowns in om reisbewegingen en dus besmettingen te beperken, waardoor de goede cijfers door zomervakanties in het gedrang komen.

Lufthansa-topman Carsten Spohr zei dat het bedrijf niet zal ontkomen aan herstructurering om de crisis door te komen. "We staan aan het begin van een winter die straf en uitdagend zal zijn voor onze industrie", aldus Spohr. Het bedrijf geeft daarom geen gedetailleerde vooruitzichten voor de rest van het jaar.

De totale omzet voor de maanden juli, augustus en september kwam uit op 2,6 miljard euro, dezelfde periode een jaar geleden was dat nog ruim 10 miljard euro. Het aangepaste brutoverlies kwam het derde kwartaal uit op bijna 1,3 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar boekte de vliegmaatschappij nog bijna hetzelfde bedrag in de plus.

De verliezen kunnen verder oplopen nu de Duitse regering een nieuwe lockdown heeft aangekondigd en ook veel andere Europese landen hun reisbewegingen beperken vanwege de pandemie. Lufthansa zet hierom in op een lage vluchtcapaciteit en probeert de ondersteunende diensten tot een minimum te beperken.

Als het bedrijf volgend jaar weer uit de rode cijfers wil zijn, moet de capaciteit (combinatie van het aantal vliegkilometers en het aantal zitplaatsen) weer omhoog naar ongeveer 50 procent. De huidige capaciteit wordt geschat op een kwart van wat het was.

Lufthansa boekt wel vooruitgang in het geplande terugbrengen van het operationele verlies. Dat komt het derde kwartaal uit op 350 miljoen euro per maand. Dat is minder dan de 400 miljoen euro per maand waarmee het bedrijf rekening had gehouden.