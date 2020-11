AEX zet stijging voort, ING zakt na cijfers

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag hoger begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden in het groen, na de stevige koerswinsten een dag eerder. De aandacht blijft uitgaan naar de uitkomst van de strijd om het Witte Huis in de Verenigde Staten, waar de stemmen nog altijd worden geteld. Op het Damrak verwerkten beleggers de kwartaalberichten van onder meer ING, ArcelorMittal en de bouwers BAM en Heijmans.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 1,1 procent in de plus op 571,31 punten. De MidKap won 1 procent tot 827,02 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,9 procent. Londen klom 0,5 procent, na het besluit van de Bank of England om de rente ongewijzigd te laten. Wel schroefde de Britse centrale bank zijn opkoopprogramma voor obligaties op om de economie te ondersteunen.

ING zakte dik 2 procent in de AEX. Het financiële concern gaat zo'n 1000 banen schrappen bij de zakenbank en bij retailonderdelen in het buitenland vanwege het tegenvallende economische klimaat. ING sluit niet uit dat er ook banen in Nederland verloren gaan. De coronacrisis drukt nog steeds flink op de resultaten van de bank. In het derde kwartaal kwam de winst van ING opnieuw stukken lager uit dan een jaar terug.