'Kwartaalcijfers en stemmentelling VS in focus op beurs'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent donderdag waarschijnlijk licht hoger. Ook de andere Europese beurzen lijken in het groen te beginnen, na de stevige koerswinsten een dag eerder. De aandacht blijft uitgaan naar de uitkomst van de spannende race om het Witte Huis in de Verenigde Staten. Op het Damrak verwerken beleggers de kwartaalberichten van onder meer ArcelorMittal, ING en de bouwers BAM en Heijmans.

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Democratische rivaal Joe Biden zijn in verschillende staten waar de stemmen nog worden geteld verwikkeld in een nek-aan-nekrace. Het kan daardooor nog even duren voordat de winnaar van de presidentsverkiezingen bekend is. Biden heeft momenteel een voorsprong op Trump, maar het team van Trump eist in een aantal staten een hertelling van de stemmen. Een zogenoemde 'blauwe golf', waarbij de Democraten ook de Amerikaanse Senaat in handen zouden krijgen, lijkt echter uit te blijven.

Beleggers kijken ook uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat later op de dag naar buiten komt. Grote veranderingen in het monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank worden echter niet verwacht. De Bank of England liet donderdag weten het belangrijkste rentetarief ongewijzigd te laten.

ING schrapt banen

ING kondigde aan ongeveer 1000 banen te schrappen bij de zakenbank en bij retailonderdelen in het buitenland. Volgens het financiële concern is de ingreep onder meer nodig vanwege het tegenvallende economische klimaat. ING sluit niet uit dat er ook banen in Nederland verloren gaan. De coronacrisis drukt nog steeds flink op de resultaten van de bank. In het derde kwartaal kwam de winst van ING opnieuw stukken lager uit dan een jaar terug.

ArcelorMittal wist afgelopen kwartaal de weg terug omhoog te vinden, na een zeer uitdagend tweede kwartaal. Het staalconcern profiteerde van de verbeterde marktomstandigheden onder meer in de auto-industrie. Evengoed werd het kwartaal afgesloten met een verlies. Het bedrijf waagt zich vanwege de coronacrisis niet aan concrete voorspellingen voor de rest van het jaar.

BAM wist zijn prestaties in het derde kwartaal "aanzienlijk" te verbeteren ten opzichte van het eerste halfjaar. Daarbij behaalde de bouwer ook weer een positief operationeel resultaat. Concurrent Heijmans zag de omzet en het resultaat stijgen in het afgelopen kwartaal. Het bouwconcern verhoogde daarnaast zijn verwachtingen voor dit jaar. Sif kwam woensdag na de slotbel al met cijfers. De funderingsspecialist zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar dalen. Het bedrijfsresultaat nam wel toe. Ook krijgt het bedrijf het steeds drukker door de groei van het aantal windmolenparken op zee.

De euro was 1,1738 dollar waard, tegenover 1,1711 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2 procent tot 38,38 dollar. Brentolie kostte ook 2 procent minder, op 40,40 dollar per vat.