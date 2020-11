Commerzbank voorziet meer zwaar weer door coronacrisis

Het afstoten van die handelstak is ongelukkig, daar komt nu juist de 4-5X hogere winsten vandaan, ook weer in Q4 natuurlijk.



Het sprookje ING-Commerzbank is over, het momentum is voorbij, hoe graag de ECB ook gelukkige huwelijken voorbij ziet komen.



Met alleen "lenen" ga je het met de blijvend wegzakkende rente niet meer overleven, op nul(0) procent marge maakt niemand geld, maar in Duitsland kan alles!