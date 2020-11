Commerzbank voorziet meer zwaar weer door coronacrisis

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse bank Commerzbank heeft ook in het derde kwartaal veel last gehad van de coronacrisis. De baten van de bank vielen lager uit dan waar analisten op hadden gerekend. Commerbank waarschuwde bovendien dat het aantal slechte leningen nog kan toenemen nu de pandemie weer opleeft.

In het afgelopen kwartaal kwam de omzet met iets meer dan 2 miljard euro zo'n 7 procent lager uit dan vorig jaar. De bank zette 272 miljoen euro opzij voor leningen die mogelijk niet meer terug worden betaald. Door kosten voor reorganisaties schreef Commerzbank bovendien rode cijfers met een verlies van 69 miljoen euro.

Commerzbank heeft het al een tijdje moeilijk nadat topman Martin Zielke besloot de handelstak af te bouwen en meer op lenen in te gaan zetten. Met de aanhoudende lage rentestand is dat echter een moeilijke markt om geld aan te verdienen. Banken met een handelstak verdienden de afgelopen tijd juist veel omdat door de onrust vanwege de coronacrisis meer in aandelen wordt gehandeld dan normaal.