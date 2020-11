ArcerorMittal toont herstel na 'zeer uitdagend' tweede kwartaal

LUXEMBURG (AFN) - ArcelorMittal heeft het derde kwartaal van het jaar de weg terug omhoog gevonden, na een tweede kwartaal dat volgens de onderneming "zeer uitdagend" was. Het in Amsterdam genoteerde staalconcern profiteerde van de verbeterde marktomstandigheden onder meer in de auto-industrie. Evengoed werd het kwartaal afgesloten met een verlies.

Arcelor-topman Lakshmi Mittal spreekt in een toelichting op de kwartaalupdate van "een geleidelijk herstel" van de staalmarkten. Daarbij ging het in alle segmenten beter. Onder meer in Brazilië verbeterde de winstgevendheid. Verder was ook bij de mijnbouwdivisie sprake van betere prestaties, geholpen door de stijgende prijzen voor ijzererts.

Arcelor sloot de meetperiode af met een omzet van 13,3 miljard dollar, tegenover 16,6 miljard dollar een jaar eerder. In het tweede kwartaal stokten de opbrengsten op bijna 11 miljard dollar. Onder de streep kwam Arcelor 261 miljoen dollar tekort, waar dat een jaar eerder 539 miljoen dollar was en in het tweede kwartaal 559 miljoen dollar.

Verder wist Arcelor zijn schulden iets af te bouwen en wist het onderdelen te verkopen. Het bedrijf waagt zich vanwege de aanhoudende coronacrisis en de daarmee gepaard gaande onzekerheden niet aan concrete voorspellingen voor de loop van het jaar.