ING schrapt 1000 banen vanwege slechte economische klimaat

AMSTERDAM (AFN) - ING schrapt ongeveer 1000 banen bij de zakenbank en bij retailonderdelen in het buitenland. Volgens het financiële concern is de ingreep onder meer nodig vanwege het tegenvallende economische klimaat. ING sluit niet uit dat er ook banen in Nederland verloren gaan, maar daarover moet eerst nog met de vakbonden worden overlegd.

De coronacrisis drukt nog steeds flink op de resultaten. In het derde kwartaal kwam de winst van ING opnieuw stukken lager uit dan een jaar terug.