Nederlandse inflatie loopt weer iets op

DEN HAAG (AFN) - De prijzen van goederen en diensten is afgelopen maand gemiddeld met 1,2 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De inflatie viel daarmee licht hoger uit dan een maand eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in zijn maandelijkse cijfer over de geldontwaarding. Vorige maand was die nog op 1,1 procent uitgekomen na een dieptepunt van 0,7 procent in augustus.

Net als in september waren het vooral de prijzen voor kleding die de inflatie opstuwden. Die werden 3,2 procent duurder dan een jaar eerder. Kledingprijzen zijn volgens het statistiekbureau sowieso al seizoensgebonden en oktober is doorgaans geen maand voor aanbiedingen.

Door de coronacrisis en de maatregelen van de overheid zijn er maar beperkt vliegreizen en bijvoorbeeld geen evenementen als concerten. De inflatie is daarom deels op een schatting gebaseerd.