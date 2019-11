'Walgreens Boots wil van beurs'

Gepubliceerd op | Views: 198

NEW YORK (AFN) - De grote Amerikaanse drogisterijketen Walgreens Boots Alliance bekijkt een deal om van de beurs in New York te worden gehaald. Dat meldden bronnen rond de onderneming aan persbureau Bloomberg. Op Wall Street ging de koers flink omhoog na de berichten.

Volgens de ingewijden heeft Walgreens Boots de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met investeringsmaatschappijen over een overname. De marktwaarde van het in Deerfield, Illinois gevestigde bedrijf ligt op circa 57 miljard dollar. Topman Stefano Pessina is de grootste aandeelhouder van Walgreens Boots met een belang van ongeveer 16 procent van de aandelen. Het bedrijf kan volgens de bronnen ook besluiten niet verder te gaan met het idee.

Op Wall Street won het aandeel Walgreens Boots meer dan 7 procent.