Onderwerpen: China

LONDEN (AFN) - Het Chinese industriebedrijf Jingye Group wil het failliete British Steel overnemen. Dat meldden ingewijden aan zakenkrant Financial Times. Het zou de bedoeling zijn dat spoedig een voorlopige overeenkomst wordt getekend.

Vorige week kwamen topbestuurders van Jingye naar Groot-Brittannië om bezoek te brengen aan British Steel. Het Britse staalconcern vroeg in mei uitstel van betaling aan. Dat was drie jaar nadat investeerder Greybull Capital het bedrijf had overgenomen van het Indiase Tata Steel voor 1 pond. Bij British Steel werken ongeveer 5000 mensen.

Eerder dit jaar werd bekend dat het Turkse militaire pensioenfonds Oyak British Steel zou willen kopen. Die gesprekken liepen uiteindelijk stuk.