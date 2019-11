Kroger verrast markt met winstprognose

Gepubliceerd op | Views: 731

CINCINNATI (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse supermarktketen Kroger heeft beleggers positief verrast met zijn voorspellingen voor volgend jaar. De onderneming verwacht een aangepaste winst per aandeel tussen de 2,30 en 2,40 dollar in 2020, staat in een verklaring in de aanloop naar een beleggersdag. Dat is meer dan kenners in doorsnee hadden verwacht.

Kroger verwacht volgend jaar ook dat de vergelijkbare verkopen iets harder stijgen dan dit jaar. De supermarktketen ligt van twee kanten onder vuur. Enerzijds concurreren goedkopere supermarkten als Walmart op prijs. Daarnaast wordt webwinkelgigant Amazon steeds actiever met het bezorgen van verse voedingsmiddelen.

Kenners schrijven al lange tijd dat voor Kroger een krachtenbundeling nuttig zou zijn. Een analist van Bernstein schreef deze zomer dat een fusie met Ahold Delhaize nuttig zou zijn. Die samenvoeging met de Nederlands-Belgische supermarktgroep was daarbij puur hypothetisch.

Kroger kondigde ook aan voor 1 miljard dollar eigen aandelen in te kopen. Het aandeel werd in de zogeheten voorbeurshandel enige procenten hoger gezet.